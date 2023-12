“Argita Malltezi nuk do të marrë partinë”/ Spaho: Pse nuk thanë gjë për Linda Ramën?

Deputeti Edmond Spaho ka folur lidhur me aludimet se Argita Malltezi mund të marrë drejtimin e Partisë Demokratike.

Këto pikëpyetje lindën pasi ajo mbajti fjalën e saj në Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike.

Por, për Spahon lajme të tilla nuk janë gjë tjetër veçse skup, pa asnjë bazë.

Madje ai ngre pikëpyetjen se, pse nuk u tha një gjë e tillë kur Linda Rama ka folur në Asamblenë e PS-së.

“Argita bëri shumë mirë që foli në Kuvend. Drejtimi i ardhshëm i partisë nga Malltezi? Skup, s'ka asnjë bazë. Ajo e tha vetë, e tha edhe zoti Berisha. Ajo është anëtare e PD ka të drejtë të ushtrojë funksionet e saj për të kontribuar në këtë forcë, bashkëshorti i saj është edhe më i vjetër, ka shkuar deri në anëtar i Këshillit Kombëtar. Zonja Malltezi iu drejtua një segmenti të caktuar të shoqërisë, iu drejtua elektoratit gri nga e cila vjen edhe ajo vetë. Ajo tha merremi me të mirat materiale, por po na ikën demokracia. Berisha flet për aksionin radikal politik ndaj dhe gjuha e tij do të ishte krejt tjetër. A do ta marrë zonja Malltezi partinë apo jo? Nuk duhet të kemi qëndrime me dy standarde. Linda Rama ka folur në Asamblenë e PS-së dhe nuk tha askush që aspiron për ta bërë kryetare të partisë. Këtu bëhet lojë skupe për të shmangur vëmendjen nga problemet.”, tha Spaho në një intervistë.

Lidhur me mundësinë e angazhimit të Argita Malltezit në politikë ka reaguar dhe vetë kjo e fundit si dhe Sali Berisha të cilët e kanë përjashtuar si mundësi.