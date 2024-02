Arben Ahmetaj zbulon e kujt është banesa ku po jeton pas arratisjes nga Shqipëria

Ish zv kryeministri Arben Ahmetaj ka zbuluar detaje ne lidhje me vendin ku po qendron.

Pa dhene detaje ne lidhje me shtetin dhe qytetin, ai ka thene se jeton ne nje banese, qe eshte ne pronesi te bashkise se qytetit ku jeton.

"A e dini ju se banesa ku jeton eshte ne pronesi te qytetit ku jetoj, ka dokumentacion per kete qe po ju them dhe eshte e verifkueshme", ka thene Ahmetaj ne interviste per Syti tv.

Ai shtoi se e kiste informuar ish ministrin e Brendshem Bledi Cuci per njerez qe e ndiqnin.

"E informova Bledi Cucin per njerez te pa autorizuar qe me ndiqnin" dhe me tha "me siguri do jene ata te SPAK-ut", tha Ahmetaj.

Ai theksoi se nuk po paguan dot shpenzimet e femijeve pasi SPAK i ka bllokuar llogarite bankare.

Ahmetaj theksoi se prokuroria i ka lene pa shtepi ne Shqiperi femijet e tij.

Ish zv kryeministri theksoi se eshte larguar nga Shqiperia, pasi procesi ndaj tij eshte politik dhe drejtesia po perdoret kunder tij.

Gazetari Artan Hoxha ka thene se Ahmetaj ka folur nga Zvicra, nderkohe qe me heret avoatet e tij kane thene se ai ndodhet ne Angli tek familja e tij.

Ahmetaj u largua nga Shqiperia ne periudhen qershor-korrik 2023, pak para se SPAK te kerkonte autorizimin per arrestimin e tij ne Parlament./lajmifundit.al