Anija "Moliva", nis procedura e shkarkimit të 102 kontejnerëve në Durrës

Ka nisur sot në mëngjes në portin e Durrësit, procedura e shkarkimit të 102 kontejnerëve që gjendeshin në anijen “Moliva”.

Kontejnerët që dyshohet se përmbajnë mbetje të rrezikshme, do të transportohen në një zonë të sigurt në Porto Romano. Aty, ato do të mbahen të mbikëqyrura për 24 orë, siç ka kërkuar edhe Prokuroria e Durrësit.

Pas vendosjes së kontejnerëve në këtë hapësirë të sigurt, do të procedohet me marrjen e kampionëve nga secili kontejner. Kampionët do të dërgohen për analizë në një laborator të specializuar.

Anija me mbetjet e refuzuara nga autoritetet tajlandeze mbërriti në Durrës më 28 tetor. Prej më shumë se 10 ditësh, anija ndodhej në radën e portit, duke pritur përfundimin e procedurave të duhura.