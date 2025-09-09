"Anija amfib" kryesore e ushtrisë amerikane ankorohet në Shqipëri
Nje prej anijeve kryesore te ushtrise amerikane eshte ankoruar ne Shqiperi.
Njoftimin e dha ambasada amerikane ne Tirane:
"MIRË SE VJEN NË SHQIPËRI, USS MOUNT WHITNEY! Kjo është ndalesa e PARË e një anijeje luftarake amerikane në Porto Romano.
Mirëpresim këtë fazë të re në modernizimin ushtarak të Shqipërisë dhe këtë hap të radhës në partneritetin e fortë mes vendeve tona", shkruan ambasada ne faqen zyrtare.
Cfare eshte anija ne fjale?
USS Mount Whitney është një nga dy anijet komanduese amfibe të klasës Blue Ridge të Marinës së Shteteve të Bashkuara dhe është anija kryesore dhe komanduese e Flotës së Gjashtë të Shteteve të Bashkuara.