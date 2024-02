Anëtarësimi i Shqipërisë në BE, Komisioni i Stabilizim Asocimit adreson 10 rekomandime

Takimi i Komisionit Parlamentar të Stabilizim-Asocimit të Shqipërisë dhe Bashkimit Evropianë po nbahet ditën e sotme në Tiranë.

Deri më tani janë dhënë 10 rekomandime në mënyrë që të mbahet konferenca ndërqeveritare për hapjen e negociatave për vendin tonë me BE.

10 rekomandimet e komisionit:

1-Nënvizon rëndësinë e avancimit të një perspektive të besueshme të anëtarësimit në BE si një faktor kyç për të ruajtur mbështetjen e publikut dhe përkushtimin për zbatimin e vazhdueshëm të reformave gjithëpërfshirëse dhe transformuese; kujton mbështetjen që Parlamenti Evropian i ka dhënë rrugës evropiane të Shqipërisë, ndër të tjera në rezolutën e fundit të datës 25 mars 2021, në të cilën shpreh mbështetjen e saj për thirrjen e Konferencës së parë Ndërqeveritare pa vonesa të mëtejshme;

2-Thekson se integrimi europian përfaqëson aspiratat e brezave të qytetarëve shqiptarë drejt demokracisë dhe prosperitetit dhe se perspektiva e anëtarësimit në BE të bazuar në merita kontribuon në stabilitetin politik, sigurinë dhe rritjen ekonomike të vetë Bashkimit;

3-Pranon se pavarësisht sfidave të paraqitura nga pandemia e paprecedentë e COVID-19, Shqipëria ka vazhduar të tregojë angazhimin e saj ndaj reformave të orientuara drejt BE-së dhe ofrimit të rezultateve të prekshme dhe të qëndrueshme;

4-Përshëndet ecurinë e reformës gjithëpërfshirëse në drejtësi në Shqipëri, e cila përfaqëson një hap kyç drejt një sistemi gjyqësor të lirë dhe të pavarur dhe një bazë solide për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar; mirëpret fillimin e ushtrimit të funksioneve të Gjykatës Kushtetuese, Gjykatës së Lartë. dhe Struktura e Specializuar për Antikorrupsionin dhe Krimin e Organizuar (SPAK), dhe rezultatet e prekshme të rivlerësimit të përkohshëm të të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve (procesi i vettingut);

5-Mirëpret përparimin që Shqipëria ka bërë në mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të drejtave themelore; inkurajon përpjekjet e mëtejshme për mbrojtjen e të drejtave themelore, duke përfshirë të drejtat e pakicave, në përputhje me Kartën e të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian; mirëpret miratimin e legjislacionit dytësor në lidhje me Ligjin Kuadër të vitit 2017 për mbrojtjen e pakicave kombëtare dhe i kërkon Shqipërisë që të miratojë me shpejtësi dhe të zbatojë aktet e mbetura nënligjore, veçanërisht për vetëidentifikimin dhe përdorimin e gjuhëve të pakicave, në përputhje me standardet evropiane dhe me përfshirjen e të gjithë aktorëve përkatës;

6-Përshëndet angazhimin e Shqipërisë në bashkëpunimin rajonal, vlerëson se Shqipëria ka vazhduar dialogun për të siguruar marrëdhënie të mira fqinjësore dhe nënvizon rëndësinë e përfshirjes së nismave rajonale;

7-Njeh kontributin thelbësor të shoqërisë civile dhe medias në zhvillimin e vazhdueshëm të demokracisë në Shqipëri; njeh garancitë kushtetuese të lirisë së shprehjes dhe lirive të medias;

8-Inkurajon dialogun politik konstruktiv dhe bashkëpunimin e qëndrueshëm ndërpartiak midis partive politike në Shqipëri në të gjitha fushat e politikave, veçanërisht të drejtuara në punën për reformën zgjedhore në përputhje me rekomandimet e OSBE/ODHIR dhe në adresimin e mangësive të mbetura zgjedhore duke ndaluar keqpërdorimin e administrative dhe financiare burimet, presioni ndaj nëpunësve civilë, praktikat e blerjes së votave, rrjedhja e të dhënave personale të ndjeshme të 900,000 qytetarëve shqiptarë që i bëri votuesit të prekshëm ndaj presionit për të përmirësuar aksesin dhe integritetin e zgjedhjeve, duke përfshirë dixhitalizimin, mbrojtjen e të dhënave, aksesin e barabartë në media dhe rregullat e rishikuara për financimi i partive politike, në përputhje me praktikat më të mira evropiane dhe rekomandimet e Komisionit të Venecias; mirëpret përparimin e vazhdueshëm për barazinë gjinore dhe vlerëson pjesëmarrjen e shtuar të grave në politikën kombëtare;

9-Nënvizon se BE-ja është ofruesi më i madh i ndihmës financiare për Shqipërinë; kujton mbështetjen e BE-së për rimëkëmbjen e qëndrueshme të Shqipërisë pas tërmeteve në Konferencën Ndërkombëtare të Donatorëve “Së bashku për Shqipërinë” më 17 shkurt 2020, kur BE-ja dhe donatorët ndërkombëtarë premtuan 1.15 miliardë euro për rindërtimin pas tërmetit të 26 nëntorit 2019 në Shqipëri;

10-Mirëpret zbatimin e Planit Ekonomik dhe Investimeve të Komisionit për Ballkanin Perëndimor dhe nënvizon se investimet duhet të kontribuojnë në objektivat e Marrëveshjes së Parisit dhe në objektivat e BE-së për dekarbonizimin; nxisin autoritetet shqiptare të përpiqen të zbatojnë Axhendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor, e cila pasqyron prioritetet e Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane dhe Deklaratën e Brdo-s, e cila u miratua në samitin BE-Ballkani Perëndimor në BrdopriKranjuon, 6 tetor 2021;/