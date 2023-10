Ambasadori izraelit në BE: 7 tetori ka ndryshuar gjithçka, kërcënon se Gaza do të zhduket

Ambasadori izraelit në BE dhe NATO, Haim Regev e ka konsideruar 7 tetorin ditën më të errët në histori që nga Holokausti.

"Shtatë tetori 2023 është dita më e errët në historinë tonë që nga Holokausti. Në një akt të paprovokuar lufte, mbi një mijë terroristë u infiltruan në Izrael nga toka, deti dhe ajri në shumë vende dhe përparuan drejt komuniteteve izraelite dhe qendrave të popullsisë pranë Rripit të Gazës.

Kjo u krye në lidhje me gjuajtjen pa kriter të raketave kundër qyteteve dhe qyteteve në jug, qendrën e vendit dhe Jeruzalemin - deri më tani janë lëshuar më shumë se 6600 raketa dhe raketa - me qëllimin për të maksimizuar dëmin për civilët", kështu tha ambasadori izraelit në BE dhe NATO.