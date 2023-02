Ambasadori i Britanisë së Madhe në Shqipëri, Alastair King-Smith, ka zhvilluar këtë të premte një vizitë në Prokurorisë e Posaçme.

Diplomati britanik shihet teksa del nga ambientet e SPAK dhe drejtohet në makinën e tij.

Burime bëjnë me dije se King-Smith ka zhvilluar një takim me kreun e SPAK, Altin Dumani, ku është diskutuar në lidhje me luftën ndaj krimit shqiptar në Britaninë e Madhe.