Ambasada amerikane del me njoftimin e rëndësishëm kundër trafikut të drogës

Ambasada amerikane shperndau diten e sotme nje mesazh ne te cilin fton kedo nga qytetaret shqiptare qe kane informacion ne lidhje me aktivitet apo trafik te paligjshem droge, te denoncojne.

Denoncimi, sipas njoftimit mund te behet ne numrin e telefonit dhe ne e-mailin e Agjencisë së SHBA Kundër Narkotikëve, kundrejt anonimatit.

Njoftimi:

Linja e sinjalizimit të Agjencisë së SHBA Kundër Narkotikëve është aktive.

DEA nxit këdo që ka informacion në lidhje me trafikun e drogës ose pastrimin e të ardhurave nga droga ta ndajë informacionin me personelin e DEA-s në WhatsApp në: +1 571 502-7846 ose me email në: [email protected].

Të gjitha të dhënat do të mbahen të fshehta.

Falënderimet tona për të gjithë ata individë që kanë dorëzuar të dhëna të besueshme që kanë mbështetur operacionet e DEA-s.

Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara të punojnë me Shqipërinë për të luftuar trafikun e drogës dhe pastrimin e parave të lidhura me të, për një të ardhme më të mirë për të gjithë shqiptarët.