“Aman mos i votoni më këta legena se na shfarrosën”, banorët e “5 maj”-it vijojnë rezistencën

Banorët e zonës “5 maj” në Tiranë kanë vijuar rezistencën e tyre edhe gjatë ditës së sotme, teksa kërkojnë që t’u ofrohet një kontratë konkrete përsa i përket shembjes së shtëpive të tyre në mënyrë që të kenë siguri se do të kenë një strehim në të ardhmen.

Ndër të tjera, ata thanë se e gjitha kjo vinte nga votat e gabuara që njerëzit kishin dhënë apo u ishin vjedhur dhe u bënë thirrje që të mos përsëriteshin këto lloj votimesh në të ardhmen. Ndërsa kujtuan edhe rastin e gjakmarrjes në Lezhë ku një 17 vjeçar vrau vëllain e vrasësit të babait tij, duke sjellë si paralajmërim se e njëjta gjë mund të ndodhte edhe në këtë rast.

Banorët e zonës “5 maj”: Një marrëveshje e qartë me datë me vend dhe e përcaktuar cdo gjë aty. Ajo marrëveshje që kanë sjellë, nuk ka asnjë noter në Shqipëri me dy pare mend që ta nënshkruajë atë marrëveshje. Pra ato që i thonë me fjalë, le t’i hedhin në letër. Pra thotë brenda vitit, le ta bëjë me letër. Ne ligjërisht kemi të drejtë dhe moralisht po ashtu kemi të drejtë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Problemi është që ata kanë policinë, është fatkeqësi kjo nga votat e dhëna gabim. Aman mos I votoni më këto legena se na shfarrosën. Reagimi duhet të jetë nga të gjithë ata të cilët e mendojnë këtë si një padrejtësi jo vetëm ne që na preken themelet. Ju garantoj setë gjithë bashkë në bashkinë e Tiranës nuk bëjnë as sa dinjiteti i një personi këtu. Tani vijnë dhe prishin shtëpitë pa ligj, pa asnjë letër. Arma e tyre më e fortë ata mendojnë se është bonusi i qerasë. Pra të merr pronën dhe të jep një bonus.

Këtë dua ta theksoj se nuk duket normale kjo. Rasti që ndodhi në Lezhë u kujtohet, 4 vjeç kishte qenë ai djali. Unë ju them se nëse ka vend për trimëri, me këta ka. Sepse ai vjen sot si institucion, dhe thotë shiko ligji i Berishës është i paligjshëm.