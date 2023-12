Aludimet pas ekzekutimit të Liridona Ademajt, reagon ashpër edhe vëllai i Behgjet Pacollit

Kur kanë kaluar disa ditë nga rasti i vrasjes dhe pas vërshimit me spekulime rreth rastit, ka reaguar edhe vëllai i Behgjet Pacollit, Selimi.

Ai ka thënë se për vite me radhë familja Pacolli po sulomohet nga individë të ligë me sajesa të pista, njerëz që, sipas Selim Pacollit, s’njohin as kod etik, as ligj e as zakon.

Selim Pacolli ka thënë se ka ardhur koha që “këtyre idiotëve t’u tregojmë se jemi të pathyeshëm dhe të pa mposhtur”.

Në reagimin e tij tutje Pacolli ka thënë se ka ardhur koha që të tregojnë se familja ka meshkuj që nuk llogarisin çmim për të mbrojtur nderin e familjes që e kanë trashëguar ndër breza.