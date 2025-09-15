Altin Dumanit i mbaron mandati, KLP hap garën për kreun e ri të SPAK
Këshilli i Lartë i Prokurorisë njoftoi se do të hapë garën për drejtuesin e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar më datë 17 shtator.
Vendimi vjen ne pergatitje te procedurave per mbarimin e mandatit te Altin Dumanit si drejtues i SPAK, i cili ne dhjetor ben tri vite ne krye te institucionit.
Pasi te lere drejtimin e struktures se posacme, ai do te jete prokuror i thjeshte i prokurorise se posacme nderkohe qe pritet te mesohetd rejtuesi i ri nga radhete prokuroreve.
Njoftimi i KLP:
Informacion mbi mbledhjen:
Dita/Data: E Mërkurë, 17.09.2025
Ora: 10.00
Kohëzgjatja: ⸟ 90 minuta
Thirrur nga: Kryetari i Këshillit
Pjesëmarrësit: Anëtarët
Kuorumi i nevojshëm: 7 anëtarë
Kjo mbledhje do të organizohet në sallën e mbledhjeve në prezencë të Anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, si dhe përfaqësuesve nga Prokurori i Përgjithshëm, Ministria e Drejtësisë, Projekti Eu4Justice dhe Programi OPDAT. Media është e ftuar të jetë e pranishme.
Rendi i ditës:
1. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes plenare të datës 04.09.2025;
2. Diskutimi/miratimi i Projekt-vendimit “Për shpalljen e vendit vakant për Drejtues të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar”;
3. Diskutimi/miratimi i “Projektraportit të Vlerësimit Etik dhe Profesional për prokurorin Françesk Ganaj”;
4. Diskutimi/miratimi i “Projektraportit të Vlerësimit Etik dhe Profesional për prokurorin Ermira Manelli”;
5. Diskutimi/miratimi i “Projektraportit të Vlerësimit Etik dhe Profesional për prokurorin Hysni Mulaj”.