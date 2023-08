Algjeriani i mori jetën, mediat italiane për Klajdi Bitrin: Djalë shembullor, u vra teksa mbronte mikun e tij

Klajdi Bitri, 23-vjeç humbi jetën ditën e Dielë në formën më të padrejtë. “Një shembull perfekt i integrimit”, kështu cilësohet i ndjeri në një artikull të medias së njohur italiane Ansa.



Sipas kësaj të fundit, Klajdi punonte në port për një kompani të ndërtimit të anijeve dhe jetonte me vëllain e tij më të vogël. Raportohet se ai ishte integruar më së miri me jetën dhe banorët e Ancona-s. I riu me origjinë shqiptare u vra në mënyrën më mizore teksa u përpoq të mbronte mikun e tij italian, me shtizë peshkimi në gjoks nga 27-vjeçari algjerian. Ky i fundit tashmë ndodhet në burg i akuzuar për vrasje me dashje.