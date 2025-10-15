LEXO PA REKLAMA!

Alarmi për bombë në Kukës, "granata" rezulton lodër

Lajmifundit / 15 Tetor 2025, 08:58
Ka rezultuar thjesht nje loder, objekti qe u be shkak per alarm ne Kukes me dyshimet se behej fjale per lende plasese.

Policia dhe ekspertet mberriten ne vendin e ngjarjes dhe bene ekzaminimin e objektit qe dukej si granate nderkohe qe gjithcka rezultoi nje alarm i rreme pasi objekti ishte loder.

Banorët e Kukësit janë zgjuar të alarmuar ditën e sotme.

Në një nga stolat e Bulevardit të qytetit kanë pikasur një objekt, që sipas dyshimeve të para është bombë ofensive.

Policia ka rrethuar vendngjarjen dhe ka bllokuar lëvizjen e qytetarëve.

Forcat xheniere nga Tirana janë thirrur për të ç’aktivizuar bombën në Kukës.

“Rreth orës 06:35, te Rruga e Turizmit, është konstatuar një granatë ofensive.
Shërbimet e Policisë po kryejnë veprimet.


Ndërkohë gupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të rastit“, thuhet në njoftimin e policisë.

