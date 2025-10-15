Alarmi për bombë në Kukës, "granata" rezulton lodër
Ka rezultuar thjesht nje loder, objekti qe u be shkak per alarm ne Kukes me dyshimet se behej fjale per lende plasese.
Policia dhe ekspertet mberriten ne vendin e ngjarjes dhe bene ekzaminimin e objektit qe dukej si granate nderkohe qe gjithcka rezultoi nje alarm i rreme pasi objekti ishte loder.
Alarm për bombë në Kukës, policia rrethon bulevardin
Banorët e Kukësit janë zgjuar të alarmuar ditën e sotme.
Në një nga stolat e Bulevardit të qytetit kanë pikasur një objekt, që sipas dyshimeve të para është bombë ofensive.
Policia ka rrethuar vendngjarjen dhe ka bllokuar lëvizjen e qytetarëve.
Forcat xheniere nga Tirana janë thirrur për të ç’aktivizuar bombën në Kukës.
“Rreth orës 06:35, te Rruga e Turizmit, është konstatuar një granatë ofensive.
Shërbimet e Policisë po kryejnë veprimet.
Ndërkohë gupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të rastit“, thuhet në njoftimin e policisë.