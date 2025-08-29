Alarm në Shkodër/ Me skafandër dhe armë në dorë, personi "misterioz" tenton të grabisë argjendarinë
Rreth orës 11:30, në lagjen “Vasil Shanto” të Shkodrës, një person ende i paidentifikuar u fut në një argjendari me skafandër në kokë. Pronari i kërkoi të hiqte skafandrën, por ai refuzoi dhe u largua me vrap, duke lënë motomjetin para dyqanit.
Dyshohet se jashtë argjendarisë, autori i ka drejtuar një armë pronarit që të mos e ndiqte. Ngjarja po hetohet nga Policia dhe Prokuroria për të zbardhur rrethanat.
Forcat e Policisë po kontrollojnë zonën për kapjen e autorit. Hetimet vijojnë për identifikimin dhe dokumentimin ligjor të rastit.
NJOFTIMI I POLICISË:
Shkodër / Informacion paraprak
Rreth orës 11:30, në lagjen “Vasil Shanto”, një shtetas ende i paidentifikuar, që qarkullonte me motomjet, ka qëndruar para një argjendarie dhe me skafandër në kokë është futur në argjendari. Pronari i argjendarisë i ka kërkuar që të heqë skafandrën, por ai ka refuzuar dhe është larguar me vrap, duke lënë edhe motomjetin para argjendarisë.
Dyshohet se jashtë ambienteve të saj, ky shtetas i ka drejtuar një armë zjarri pronarit të argjendarisë që të mos ta ndiqte për ta kapur.
Shërbimet e Policisë kanë shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes dhe vijojnë kontrollin në zonë për kapjen e tij.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për identifikimin e autorit dhe dokumentimin ligjor të rastit.