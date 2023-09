Alarm në Fierzë/ Temperaturat e larta thajnë Liqenin

Ditet e nxehta dhe te thata ne te njejten vlere prej fillimit te gushtit mesatarisht ne 39 grade,ne Kukes kane shkaktuar jo vetem zjarre por edhe thatesire ne basenin me te madh ujembledhes ne vend.

Liqeni i Fierzes, po shkon cdo dite po shkon drejt zbrazjes se plote.

Niveli i ujit vetem javen e fundit ka rene me më shume se 40 cm ne dite.

Niveli ne liqen ka arritur ne rreth 270 meter nga 296.5 e kuotes maksimale.

Kjo renie ka sjellë edhe daljen e bazamenteve te dy urave mbi Drinin e Zi ndersa baseni i Fierzes po le bregun e po tkurret çdo dite rreth kupoles se tij.

Keto te dhena tregojne se situata hidrike ne kaskaden e Drinit nuk eshte shume pozitive, duke pasur parasysh se prurjet mesatare të Drinit jane shume te pakta ndersa rreziku per renie ne nivele kritike ekziston, per shkak te parashikimeve per motin e nxehte dhe temperaturat e larta që do të shoqërojne javet e fundit te muajit gusht.