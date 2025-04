Alarm i kuq në zyrën e Vuçiçit, fjalimi i njeriut të Putinit në OKB "tremb" Serbinë

A i tregoi Rusia një karton të verdhë Serbisë me një paralajmërim se së shpejti mund të pasojë një tjetër?

Përkatësisht, në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, ambasadori me përvojë rus Vasilij Nebenzja, duke folur për Kosovën, nuk e ka thënë për herë të parë “të ashtuquajturën Kosovë”.

Nebenzja është një politikan i sprovuar dhe diplomacia ruse është shumë precize, saqë do të ishte një rastësi, një neglizhencë apo një gabim. Nebenzja nuk bëri një lapsus dhe kjo është e dukshme, ndaj alarmi ra në Beograd. Në zyrën e Vuçiçit, ra alarmi i kuq, por ai, si zakonisht, mundohet ta mbulojë. Lajmin e raporton “Blic”.

Media serbe bën të ditur se në debatin për Kosovën në Këshillin e Sigurimit të OKB-së, Rusia “i ka qëndruar përkrah Serbisë”, por ka vlerësuar se ka qenë “një notë më poshtë me retorikë të zbutur”.

Përveç kësaj, Blic ka llogaritur se në fjalimin e tij dhjetë minuta, Nebenzja e ka përmendur Kosovën deri në njëzet herë, por asnjëherë nuk ka përdorur terma si “i ashtuquajturi”, “shtet i rremë” ose “projekt”, të cilat i përdorte deri më tani. Nebenzja përdori epitete dukshëm më të buta si “krahinë”, “autoritetet e Prishtinës”, “kosovarë” dhe “rajon”.

Kjo shkaktoi një panik të lehtë tek Aleksandër Vuçiç, sidomos për shkak se ai u fut në qoshe për shkak të sanksioneve, por edhe për shkak të “glazurit” përfundimtar të Kosovës.

Paralajmërimi i Putinit

Çfarë duhet dhe a mund të thotë kjo lëvizje ruse? Ky është sigurisht një paralajmërim dhe një mesazh për Vuçiçin “ne kemi mënyra për t’ju frikësuar”.

Pra Vuçiç është në shumë telashe. Nuk duhet anashkaluar fakti që pas plot shtatë muajsh nga zgjedhjet do të duhet të shpallin përfundimisht përbërjen e qeverisë së re serbe.

Moska i dërgoi atij një listë të njerëzve që do të dëshironte të shihte në poste ministrore, dhe Brukseli ka listën e vet. BE-ja i tha hapur se ai rrezikon të ndërpresë procesin e negociatave dhe të rifusë vizat. Nga ana tjetër, Moska e paralajmëroi se nëse vendos sanksione, mund të presë “penalitete”, të cilat i bëri të ditur Nebenzja.

Kremlini me këtë lloj deklarate i tha Nebenzjes se mund të ndryshojë retorikën dhe politikën ndaj Kosovës, gjegjësisht të përmbahet nga përkrahja e mëtejshme e Serbisë në këtë çështje dhe tregoi se në këtë mënyrë do ta “shtypë” Vuçiçin për aq kohë sa të jetë e nevojshme.

Brukseli humb durimin me Serbinë

Në Serbi ende shpresojnë se Rusia mund t’i ndihmojë që të mos kenë nevojë, së paku joformalisht, ta njohin faktin e pavarësisë së Kosovës.

Në BE kanë gjithnjë e më pak durim për Vuçiqin dhe politikën e tij zvarritëse, por edhe duan ta zgjidhin sa më parë “nyjën e Kosovës” dhe të zvogëlojnë mundësinë e destabilizimit të rajonit.

Vuçiç, nga njëra anë, ende shpall se nuk do të vendosë sanksione, por nga ana tjetër, vështirë se do t’i shmanget nëse dëshiron të qëndrojë në rrugën evropiane. Me këtë Moska i dërgoi atij një mesazh serioz, edhe pse Putini, për shembull, kur njohu parashtetarët në Ukrainën lindore, të cilat së fundii aneksoi, iu referua precedentit të njohjes së Kosovës!

Ishte një tronditje për Serbinë, ndaj edhe mediat pro regjimit shkruajnë të zhgënjyera për “thikë pas shpine” që morën nga Rusia. Nga ana tjetër, mediat ruse shkruajnë hapur për “thikën serbe pas shpine” për Rusinë në rast se do të vendosin sanksione ndaj saj.

Kujtojmë se Zëvendësministri rus i Punëve të Jashtme Aleksandar Grushko ka vizituar së fundmi Beogradin dhe ka paralajmëruar Vuçiçin që të mos luajë me sanksionet. Përpjekjet e mediave të Vuçiçit për të mbuluar atë vizitë, veçanërisht kërcënimet e Vladimir Putin dhe Sergej Lavrov që Grushko ua përcolli, ishin tragjikomike dhe të çuditshme.

Vasilij Nebenzja përmendi një paralajmërim serioz me sa duket rastësisht, dhe i takon Vuçiçit të vlerësojë nëse Putin ka përgatitur tashmë një karton të kuq.