Akuzoi babain për abuzim seksual, 14- vjeçarja tërheq denoncimin: Gënjeva, pasi më gjeti biseda me një shok

14- vjeçarja nga Kavaja, e cila këtë të martë akuzoi babain e saj Bledar Nako se ka abuzuar seksualisht me të për disa vite radhazi ka tërhequr denoncimin e saj.

Burime bëjnë me dije, se e mitura ka deklaruar para hetuesve se ka gënjyer, pasi në të vërtetë babai nuk kishte abuzuar me të. Sipas dëshmisë, e mitura ka bërë kallëzim në polici kundrejt tij, në shenjë hakmarrje duke qenë se babai, Bledar Nako i kishte zbuluar më herët disa biseda që kishte bërë në telefon me një shok.

“Nuk është e vërtetë që babai ka abuzuar seksualisht me mua. Gënjeva pasi më gjeti disa biseda në telefon me një shok”,- ka deklaruar e mitura.

Gjithashtu, sipas ekzaminimit mjekësor të kryer ndaj të miturës, ka rezultuar se ndaj 15-vjeçares nuk ka pasur akt të marrëdhënieve seksuale.