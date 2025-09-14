Akuzohet për vdekjen e turistes angleze, Gjykata e Sarandës kalon për gjykim dosjen ndaj Saimir Kushovës
Gjykata e Sarandës i konsideroi të plota hetimet e prokurorisë dhe vendosi të kalojë për gjykim dosjen penale ndaj Saimir Kushovës, për akuzën “shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë” në dëm të shtetases britanike Rebbeca Gannon.
Vendimi për dërgimin e çështjes për gjykim u mor me datë 11 shtator, ndërsa më herët dosja ishte kthyer për plotësim të hetimeve, pasi ishin konstatuar mangësi.
Kushova, një zhytës profesionist drejtonte ekspeditën “Saranda Diving Center” kur me 19 shtator 2022 në Gjirin e Sarandës, ndërroi jetë teksa zhytej 29-vjeçarja Rebecca Gannon. Prokuroria e akuzon Kushovën se nuk ka përmbushur detyrimet e përcaktuara në vendimin. 845, datë 28.10.2020 që lidhej me aktivitetet turistike detare.
Hetimi ka rezultuar se nuk janë respektuar detyrimet e procesit të mbikqyrjes së aktivitetit të zhytjes që nga paisjet të cilat duhet të verifikoheshin nga në person kompetent, mungesa e pranisë fizike të stafit të qendrës së zhytjes e cila do të vëzhgonte sjelljen personale të çdo zhytësi dhe parandalimi ose korrigjimi i problemeve kur ato ndodhin. Si pasojë e mospërmbushjes së këtyre detyrimeve, thotë prokuroria, ka gjetur vdekjen shtetësja angleze Rebecca Gannon…”.
Në momentin që u zhyt në det, turistja shfaqi shqetësime dhe sipas aktit të ekspertimit mjeko-ligjor: “Shkaku i vdekjes së shtetases Rebecca Gannon ka qënë asfiksisa mekanike, si pasojë e zënies së rrugëve të frymëmarjes nga uji”.
Në dosje është përfshirë dhe korespodenca me autoritetet norvegjeze, të cilat konfirmojnë se Saimir kushova është duke kryer një dënim me 15 vite burg atje për trafik narkotikësh.
Ai do të gjykohet në mungesë në gjykatën e Sarandës, ndërkohë në process do të jenë të pranishëm prindërit e Rebeca Gannon, të cilët janë zhvendosuar nga Britania e Madhe drejt Shqipërisë me shpresën për të gjetur drejtësi për jetën e vajzës.