Ish-shefi i shërbimit sekret akuzohet për pornografi me të mitur
Lajmifundit / 24 Janar 2015, 11:07
Aktualitet
Maqedonia ka arrestuar ish-drejtorin e Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim, Zoran Verushevski.
Prangosja e tij është kryer mbrëmjen e 23 janarit 2015. Sipas portalit Press24, Verushevski dyshohet për disa vepra të rënda penale, mes tyre posedim i paligjshëm i armëve dhe për pornografi të mitur.
Ky portal bëri të ditur se autoritetet e MPB-së kanë konfirmuar arrestimin e tij, dhe se ai është dërguar para gjykatësit hetues.
Zoran Verushevski ka qenë kuadër i partisë opozitare LSDM, dhe ish-drejtor i shërbimit sekret i njohur si DSK.