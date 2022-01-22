LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar, arrestohet 34-vjeçari në Tiranë, ja pse akuzohet

Lajmifundit / 22 Janar 2022, 11:08
Aktualitet

Ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar, arrestohet

Nje person i shpallur ne kerkim nderkombetar ka rene ne prangat e policise Tirane.

34-vjeçari ka qene i dënuar nga autoritetet italiane me 10 vjet burgim, për veprat penale "Tentativë vrasje" dhe "Armëmbajtje pa leje".

Njoftimi nga policia:

Tiranë

Një tjetër person në kërkim ndërkombëtar bie në prangat e Policisë.

Arrestohet përkohësisht, me qëllim ekstradimi drejt Italisë, 34-vjeçari i dënuar nga autoritetet italiane me 10 vjet burgim, për veprat penale "Tentativë vrasje" dhe "Armëmbajtje pa leje".

Specialistët e Seksionit të Kërkimit, në vijim të punës për kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar, në bazë të informacioneve të siguruara në rrugë policore, kanë bërë të mundur lokalizimin, kapjen dhe arrestimin provizor, me qëllim ekstradimin drejt Italisë, të shtetasit:

Klodjan Troci, 34 vjeç, banues në Tiranë.

Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi Gjykata e Firence/Itali e ka dënuar me 10 vjet burg për veprat penale “Tentativë vrasje” dhe “Armëmbajtje pa leje” parashikuar nga Kodi Penal italian.

Interpol Tirana, në bashkëpunim me Interpol Romën, vijon procedurat për ekstradimin e këtij shtetasi drejt Italisë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion