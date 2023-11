Ngjela: Fakti qё Doshi e lidh akuzёn me Metёn, edhe nёse ёshtё stisje ngjit

Avokati Spartak Ngjela deklaron se nuk e njeh filxhanin e kafesё por konstaton se zgjedhje tё parakohshme nuk mund tё ketё se mazhoranca ka 84 vota dhe kanё dy vite qё i kanё marrё. “Tani tё vijmё tek çёshtja Doshi, ajo nuk ekziston. Mund trё jetё njё pasion I brendshёm por moment politik ёshtё ambasada amerikane. Fakt qё ambasada amerikane e implikon kriminalisht kёtё deputet dhe pёr tё shkuar mё tej edhe Nanos ja kanё kёrkuar qё tё mos e kandidonte. Ja kёrkoi ambasadori amerikan dhe megjithatё Doshi nuk ka ndonjё faj. Atё e ka kёrkuar PS pёr tё marrё votat e djathta dhe ai I mori. Nano e shfrytёzoi dhe mё pas edhe Rama pikёrisht pёr kёtё gjё, qё tё krijonte njё trekёndёsh nё konfiguracionin e djathtё tq qarkut tё Shkodrёs. Se si e ka realizuar nuk I hyj fare kёtij diskutimi”, theksoi Ngjela.

Sipas tij, ai ka patur pёrplasje me kryetarin e PS dhe pёrfundoi me Metёn. “Konflikti nisi me Ramёn dhe u duk sikur ishte krejtёsisht politik nё funksion tё premitmeve tё elektoratit dhe dolёm nё njё çёshtje ordinere qё kot ta diskutosh se ёshtё çёshtje e drejtёsisё. Mё bёn pёrshtypje qё kjo çёshtje do tё ngjisё sepse edhe Meta ёshtё figurё e inkriminuar. Duhet tё matemi shumё nё pёrzgjedhje tё tilla. Meta nuk duhet tё dilte nё skenё se ka shumё pikёpyetje. Ai nё taborin e tij I ka tё inkriminuar, nё Fier, nё Sarandё etj”, insistoi Ngjela.