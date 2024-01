Akulli në rrugët e Korçës dhe Pogradecit, mbi 40 persona paraqiten në spital me fraktura

Ulja e temperaturave dhe reshjet e dëborës që përfshinë juglindjen e vendit fundjavën e kaluar ja kanë lënën vendin ngricave dhe akullit. E ndërsa vëmendja u përqendrua te hapja e rrugëve automobilistike, trotuaret e qyteteve në bashkitë e juglindjes janë të mbuluar nga akulli.

Kjo ka sjellë për pasojë edhe rrëshqitjen e disa dhjetëra personave disa prej të cilëve kanë marrë dëmtime të rënda me thyerje dhe shembje. Mjeku ortoped në spitalin e Pogradecit tregon rastet që janë paraqitur gjatë orëve të fundit.

Rastet me trauma nuk kanë munguar as ne spitalin e Bashkisë Korçës, ky dy prej tyre janë dërguar për ndihmë më të specializuara në spitalin e traumës në Tiranës. Ndërsa mjekët apelojnë kryesisht moshat e treta që të bëjnë kujdes në vendet me akull dhe të shmangin daljet e panevojshme.

Nga ana tjetër nga bashkitë përkatëse nuk ka asnjë reagim për pastrimin e trotuareve përtej rrugëve kryesore edhe pse pohojnë se kanë hedhur kripë për të shmangur krijimin e akullit.