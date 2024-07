Aksidentoi të moshuarin me makinë, arrestohet 58-vjeçari në Fier

Një person është arrestuar në Fier dhe tre të tjerë janë proceduar për vepra penale të ndryshme.

Bëhet me dije se në pranga ra një 58-vjeçar me iniciale A.T pasi kishte aksidentuar me makinë një të moshuar.

Ndërsa tre personat e tjerë u proceduan pasi kishin kryer veprat penale si vënie e zjarrit të një sipërfaqeje toke dhe punime pa leje.

Njoftimi i Policisë:

Drejtoria Vendore e Policisë Fier Policia Rrugore arrestoi në flagrancë shtetasin A. T., 58 vjeç, banues në Fier, pasi duke drejtuar automjetin, ka aksidentuar shtetasen Sh. S., 66 vjeçe, e cila po merr ndihmë mjekësore, në spital.

Komisariati i Policisë Fier referoi materialet në Prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin A. B., 19 vjeç, banues në fshatin Topojë, pasi ka ndezur zjarr në një sipërfaqe toke në fshatin Seman. Nga përhapja e flakëve, 19-vjeçari ka pësuar djegie në trup.

Komisariati i Policisë Lushnjë referoi materialet në Prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin B. Sh., 67 vjeç, banues në fshatin Hysgjokaj, Lushnjë, pasi ka kryer punime ndërtimi, pa leje. Komisariati i Policisë Divjakë referoi materialet në Prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasen B. M., banuese në fshatin Çermë e Sipërme, Divjakë, pasi në banesën e saj janë konstatuar punime ndërtimi të kryera pa leje. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.