LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Aksidentohet punonjësi në Tiranë pasi ra nga lartësia, nën akuzë administratori dhe drejtuesi i kompanisë

Lajmifundit / 27 Gusht 2025, 14:26
Aktualitet

Aksidentohet punonjësi në Tiranë pasi ra nga lartësia,

Punonjësi aksidentohet në ambientet e firmës industriale në Tiranë, Policia merr nën akuzë administratorin dhe drejtuesin e mjetit të kompanisë.

Një 39-vjeçar bëhet me dije se ka rënë dje nga lartësia duke punuar në një kosh të mjetit të kompanisë dhe është plagosur. Ai aktualisht ndodhet nën kujdesin e mjekëve, kurse për dy të tjerët po kryhen hetime në gjendje të lirë.

Veprimet janë kryer nga specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 6 në Kombinat.

“U referuan materialet për F. I., 50 vjeç dhe D. H., 51 vjeç, pasi ditën e djeshme S. L., 39 vjeç, ka rënë nga lartësia duke punuar në një kosh të një mjeti industrial i firmës me administrator 50-vjeçarin dhe drejtues mjeti 51-vjeçarin. Aktualisht 39-vjeçari ndodhet nën kujdesin e mjekëve”, njoftoi sot policia e Tiranës.

Për ngjarjen, dosja i kaloi Prokurorisë, e cila do kryejë edhe hetimet e thelluara të aksidentit në punë, në lidhje me kushtet e sigurisë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion