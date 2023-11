Aksidentohet punonjësi i policisë, makina përmbyset në mes të rrugës (Emri)  

Një automjet tip Ford me ngjyrë gri, me targa AA 460 HU me drejtues mjeti Durim Pashollari, me detyrë punonjës Policie në stacionin e Policisë Kufitare Borsh, ka humbur kontrollin duke u përmbysur.

Ngjarja ka ndodhur në rrugën “ Skenderbeu” në Sarandë.

Menjëherë kanë shkuar shërbimet e Qarkullimit rrugor dhe po kryhen veprimet nga A.M.P.