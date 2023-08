Aksidentohet makina e policisë në Fier, raportohet vetëm për dëme materiale

Një aksident është raportuar në lagjen “Sheq i Vogël” në Fier. Bëhet me dije se automjeti tip “Suzuki” që drejtohej nga 37-vjeçarja R.H., është përplasur me automjetin e policisë tip “Hyundau” që drejtohej nga polici F.G, 29-vjeç.



Si pasojë e përplasjes janë raportuar dëme materiale.

Njoftimi:

