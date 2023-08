Aksidentohen makinat në Gjirokastër, katër të plagosur

Dy mjete janë përfshirë në një aksident e për pasojë janë dëmtuar katër persona në aksin rrugor Tepelenë- Gjirokastër.

Aksidenti ndodhi pasi mjeti “Renault” me drejtues Josif Zoton u përplas me mjetin “Mercedez Benz” me drejtues Konstandin Dhimitri në Shtëpëz.

Ende nuk dihen shkaqet e aksidentit, por dyshohet se njëri nga mjetet ka kryer një manovër të gabuar.

Policia tha se të plagosur mbetëm Minushe Tori, Barjam Tori, Lirika Zoto dhe Josif Zoto. Ata janë dërguar në spital dhe janë të gjithë jashtë rrezikut për jetën.