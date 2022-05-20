Aksidentohen dy makina në Tiranë, marrin para edhe këmbësorë
Dy automjete janë përplasur këtë të premte në rrugën “Thoma Koxhaj” në Tiranë.
Tiranë/Informacion paraprak
Më datë 20.05.2022, në rrugën “Thoma Koxhaj”, janë përplasur automjeti me drejtues shtetasin A. I., me automjetin me drejtuese shtetasen A. S.
Për pasojë është dëmtuar shtetasja L. H., 60 vjeçe, që po kalonte rrugën në këmbë, në momentin e përplasjes së automjeteve, e cila ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.