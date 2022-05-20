LEXO PA REKLAMA!

Aksidentohen dy makina në Tiranë, marrin para edhe këmbësorë

Lajmifundit / 20 Maj 2022, 10:21
Aktualitet

Aksidentohen dy makina në Tiranë, marrin para edhe

Dy automjete janë përplasur këtë të premte në rrugën “Thoma Koxhaj” në Tiranë.

Sipas bluve, është dëmtuar shtetasja L. H., 60 vjeçe, që po kalonte rrugën në këmbë, në momentin e përplasjes së automjeteve.

E plagosura është dërguar në spital, nën kujdesin e mjekëve.

Tiranë/Informacion paraprak

Më datë 20.05.2022, në rrugën “Thoma Koxhaj”, janë përplasur automjeti me drejtues shtetasin A. I., me automjetin me drejtuese shtetasen A. S.

Për pasojë është dëmtuar shtetasja L. H., 60 vjeçe, që po kalonte rrugën në këmbë, në momentin e përplasjes së automjeteve, e cila ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

