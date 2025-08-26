LEXO PA REKLAMA!

Aksidenti tragjik në Sarandë, familjarët në lot: Vajzat dolën të shisnin misra për kurimin e vëllait me leuçemi

Lajmifundit / 26 Gusht 2025, 13:04
Aktualitet

Aksidenti tragjik në Sarandë, familjarët në lot: Vajzat

Në familjen Dhimaku ka pllakosur zija pas humbjes tragjike të Elvisës, 22 vjeç, dhe Rozinës, 20 vjeç, në aksidentin e rëndë të ndodhur në Sarandë.

Mes lotësh, halla e tyre rrëfen se dy vajzat bënin sakrifica të mëdha për të siguruar paratë e kurimit të vëllait të vogël, vetëm 7 vjeç, i diagnostikuar me leucemi. Ato punonin dy punë gjatë verës, ndërsa mbrëmjen e së dielës, kur ndodhi aksidenti fatal, ishin nisur për të shitur misra në bregdet.

“Jetojmë në këtë dhimbje kaq të madhe. 2 çupat ikën nuk kthehen më. Në mbrëmje kishin ardhur nga puna, bënin 2 punë për shërimin e vëllait se s’kishin mundësi. Erdhën pushuan dhe u nisën prapë për punë. Në Sarandë shisnin misra dhe gjëra të fshatit.

Ato ikën, dhimbjen e kemi. Kanë vëllanë e vetëm, ai ishte shumë i lidhur me to, po ta marrë vesh...e kemi larguar nga shtëpia. Sadopak kërkojmë ndihmë që djali të shkojë në një spital më të specializuar që të na shpëtojë”, shprehet halla e vajzave mes lotësh.

Djali 7-vjeçar ende nuk është në dijeni që motrat e tij kanë ndërruar jetë. Të gjithë familjarët me dhimbje kërkojnë ndihmë për kurimin e tij, i cili vuan nga leucemia.

“Jetoj në emigrim. Kjo që na ndodhi mos i ndodhtë askujt, as hasmit, ndihmë kërkojë dhe për djalin se vajti 3 vjet me këto probleme, ka sëmundje gjaku. Kemi luftuar me forcat tona kaq sa kemi pasur mundësi. Djali është 7 vjeç. Në momentin që do e marrë vesh, menjëherë do përkeqësohet gjendja e tij”, shprehet xhaxhai i vajzave Vasil Dhimaku.

Dhimbja e familjes është e dyfishtë: humbja e vajzave dhe beteja e vështirë për jetën e fëmijës së vogël.

