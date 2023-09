Aksidenti tragjik në Rrugën e Kombit / Polici sapo kishte lënë shërbimin, parakalimi i gabuar i malazezit i mori jetën

Policia e Mirditës ka zbardhur shkaqet e aksidentit të rëndë në Rrugën e Kombit, në afërsi të Rrubikut, ku janë përplasur dy automjete, ngjarje kjo e ndodhur në orën 07:50.

Burimet bëjnë me dije se automjeti tip “Chevrolet” me drejtues shtetasin malazez me inicialet M. F., është përplasur me automjetin tip “Benz” me drejtues shtetasin me inicialet G. L. 56 vjeç, efektiv policie pranë Komisariatit të Policisë Mirditë, i cili sapo kishte lënë shërbimin dhe po kthehej në banesë.

Për pasojë ka ndërruar jetë polici, ndërsa shoferi tjetër ndodhet në spital.

Njoftimi i Policisë Mirditë - Informacion paraprak

Rreth orës 07:20, në aksin rrugor Rrëshen-Rrubik, automjeti tip "Chevrolet" me drejtues shtetasin malazez M. F., është përplasur me automjetin tip "Benz" me drejtues shtetasin G. L. 56 vjeç, (efektiv policie pranë Komisariatit të Policisë Mirditë i cili sapo kishte lënë shërbimin dhe po kthehej në banesë).

Si pasojë e këtij aksidenti, ka humbur jetën punonjësi i policisë shtetasi G. L.

Grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes dhe nën drejtimin e Prokurorit, vijon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit.

Ndërsa drejtuesi i automjetit tjetër shtetasi M.F., ndodhet në spital për ndihmë mjekësore.

Paraprakisht, dyshohet se shkaku i aksidentit rrugor ka qenë parakalimi i gabuar në shkelje të rregullave të qarkullimit i automjetit tip "Chevrolet" që drejtohej nga shtetasi M.F.