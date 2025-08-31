LEXO PA REKLAMA!

Aksidenti tragjik në Peqin, kush janë dy 24-vjeçarët që humbën jetën nga përplasja fatale me makinë

Lajmifundit / 31 Gusht 2025, 09:09
Aksidenti tragjik në Peqin, kush janë dy 24-vjeçarët

Një aksident i rëndë me pasojë vdekje ka ndodhur pas mesnate në hyrje të qytetit të Peqinit, ku dy të rinj 24-vjeçarë kanë humbur jetën tragjikisht.

Sipas burimeve paraprake, automjeti me të cilin po udhëtonin ka dalë nga rruga dhe është përplasur me shkallët e një banese buzë rrugës. Përplasja e fortë ka rezultuar fatale, duke i lënë të dy të rinjtë të vdekur.

Viktimat janë drejtuesi i mjetit Gabriel Lluca, 24 vjeç, banues në Peqin si dhe Denis Korbi, 24 vjeç, gjithashtu banues në Peqin.

Policia dhe grupi hetimor ndodhen në vendngjarje për të zbardhur shkaqet e aksidentit, të cilat deri tani mbeten të paqarta.

Njoftimi i policisë:

Rreth orës 02;00 në hyrje te Peqinit tek “Ura e Teqes” ka ndodhur një aksident mjeti tip W Golf ka dalë nga rruga është përplasur me shkallët anësore të një banese ku në mjet kanë qenë 2 persona G. Ll., 24 vjec banues në Peqin, drejtuesi i mjetit dhe D. K. 24 vjec banuese në Peqin.

Të plagosurit janë nisur me ambulancë në spitalin e Elbasanit por fatkeqësisht ndërruan jetën në spital. Aksidenti ka ndodhur pas mesnate, ndërsa shkaqet nuk dihen.

Grupi hetimor i policisë ka nisur punën për zbardhjen e rrethanave.

 

 

 

 

