Aksidenti tragjik në Itali, shkon në tre numri i viktimave

Ka shkuar në tre numri i viktimave nga aksidenti tragjik i shënuar dy netë më parë në Itali. Fillimisht u raportua se nga aksidenti humbi jetën është Marin Kola, 23 vjeç nga Lezha dhe Blerim Miha 27 vjeç, ndërsa një tjetër ndodhet në spital në gjendje të rëndë.

Por ka qenë e dashura e një 33-vjeçari shqiptar që ka ngritur alarmin se i dashuri i saj ishte në mjet me personat në fjalë, dhe se nga dita e aksidentit nuk kishte kontaktuar më me të.

Kjo ka bërë që policia të kthehet në vendin e aksidentit, ku 300 metra larg vendit ku u përplas makina është gjetur trupi i pajetë i 33-vjeçarit. Dyshohet se i riu ka dalë nga mjeti gjatë përplasjes tragjike.

Aksidenti është shënuar në Via Casilina, mes Colleferro dhe Anagni, ku shoferi ka humbur kontrollin e mjetit dhe makina ka përfunduar përmbys anës rrugës.

Si pasojë e këtij aksidenti të tmerrshëm kanë humbur jetën tre shqiptarët, ndërsa një i katër ndodhet në spital në gjendje të rëndë.

Pas përmbysjes dy nga të rinjtë ka dalë nga mjeti nga kabina, ndërsa dy të tjerët kanë mbetur të bllokuar në mjet, që pas aksidentit u përfshi nga flakët.

Makina tip “BMË” me të cilën po lëviznin katër shqiptarët dyshohet se po qarkullonte me 200 kilometra në orë. Në një moment shoferi humbi kontrollin e mjetit dhe goditi bordurën me anën e majtë, më pas makina është përplasur me një pemë.