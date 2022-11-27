Aksidenti tragjik në autostradën Tiranë-Durrës, identifikohet viktima e dytë (EMRI)
Lajmifundit / 27 Nëntor 2022, 13:57
Aktualitet
Është identifikuar Viktima e dytë e aksidentit tragjik të ndodhur në autostradën Tiranë-Durrës.
Behet me dije se bëhet fjalë për 24-vjeçaren Roxhesa Klironomi banuese në lagjen nr. 5 Durrës.
Kujtojmë veç 24-vjeçares, si pasojë e aksidentit mbeti i dëmtuar drejtuesi i mjetit shtetasi Arber Tivari 26 vjeç, banues në lagjen nr. 11 Durrës dhe shtetasja Silva Gjergji 26 vjeçe banuese në Mirditë, pasagjere në automjet./BW