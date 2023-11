Aksidenti tragjik i mori jetën, 28-vjeçari anëtar i Këshillit Bashkiak në Rrogozhinë (Foto)

Një aksident tragjik i mori jetën një 28-vjeçari mbrëmjen e djeshme në aksin Gosë-Vilë Bashtovë.

Bajazit Thaçi ishte anëtar i Këshillit bashkiak në Rrogozhinë.



Në një shënim në rrjetet sociale, Këshilli Bashkiak në Rrogozhinë shpreh ngushëllimet në lidhje me ndarjen nga jeta të 28-vjeçarit.

“Me shumë keqardhje dhe trishtim, njoftojmë se anëtari i Këshillit Bashkiak në Rrogozhinë, Bajazit Thaçi, është ndarë nga jeta në mënyrë të papritur. Kjo humbje e papritur ka lënë një boshllëk të thellë në komunitetin tonë dhe ka shkaktuar dhimbje për familjen e tij dhe miqtë. Ai ishte një kontribues i shquar në shërbimin e publikut dhe kishte përkushtim të palëkundur ndaj përparimit të bashkisë dhe komunitetit të saj. Jemi solidar me familjen dhe miqtë e tij në këtë moment të vështirë dhe shprehim ngushëllimet më të thella. Kujtimi i tij do të jetë një frymëzim për ne të gjithë, dhe do të mbetet gjallë në kujtesën tonë përgjithmonë”, shkruan Këshilli Bashkiak.