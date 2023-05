Aksidenti tragjik i merr jetën 18- vjeçarit shqiptar, plagoset rëndë i ati (EMRAT)

Një përplasje aksidentale ka rezultuar fatale për 18- vjeçarin shqiptar Admir Hoti, i cili ka ndërruar jetë. Gjatë momentit të aksidentit ka qenë i pranishëm në mjet edhe i ati, i cili ka ka mbetur i lënduar. Raportohet se aksidenti ka ndodhur në unazën e Portogruaros.

Fillimisht ndoshta asfalti i lagësht me makinën që humbi kontrollin, ndikimi ballor ishte i pashmangshëm. Bilanci është tragjik me dy persona të plagosur rëndë dhe tetëmbëdhjetë vjeçarin që humbi jetën. I riu ishte dërguar me urgjencë në spitalin Angelo në Mestre për t’iu nënshtruar një operacioni.

Gjithçka ka ndodhur rreth orës 20:00 të mbrëmjes, në shtrirjen e unazës Mattei që të çon nga viadukti i rrethrrotullimit të Alpinit drejt Noiarit. Në përplasjen e tmerrshme janë përfshirë dy makina.

Duket se origjina e përplasjes është shkaktuar nga rrëshqitja e një Fiat Grande Punto e cila po lëvizte nga San Stino në drejtim të Portogruaro. Pasi kaloi nëpër rrethrrotullimin e interportit, shoferi vazhdoi drejt unazës Mattei, kur, pranë një kthese, humbi kontrollin.

Një Chevrolet po mbërrinte në drejtim të kundërt, drejtuesi i të cilit u përpoq të shmangte goditjen duke goditur pengesën thithëse të zërit në anë të rrugës. Shpërthimi ishte i pashmangshëm dhe i dhunshëm. Fiat në thelb u nda në dysh me motorin që dilteduke përfunduar në mes të unazës, si dhe një rrotë. Në bord ishin djali i vdekur dhe babai i tij.

Alarmi është ngritur menjëherë nga disa shoferë kalimtarë. Ekipet e shpëtimit kanë mbërritur në vendngjarje me tre autoambulanca, zjarrfikëse dhe dy patrulla karabinierësh.