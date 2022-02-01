Aksidenti tragjik, detaje të reja, familja nga Kukësi po shkonte në Korçë, dëshmitari: Barriera e prishur
Ndihmën e parë familjes fatkeqe nga Kukësi që përfundoi në lumin Shkumbin paraditen e sotme ia kanë dhënë banorët e zonës por vetëm dy prej tyre u nxorën të gjallë. Një prej tyre tregon se kanë arritur të nxjerrin djalin që i mbijetoi tragjedisë për shkak të peshës së lehtë. Ai shprehet se është hera e tretë që ndodh një aksident këtë vend, ndërsa shtoi se barriera mbrojtëse ishte prishur prej dy muajsh.
“Erdha me vrap. Në atë kohë nuk pati njeri vërdallë. Shkuam atje. Vetëm atë djalin nxorëm se ishte peshë e lehtë. Tjerët nuk i nxorëm dot. Di se janë tre të vdekur. Gruaja doli e dyta pas djalit. Ishte 8 metra poshtë, Duheshin shkallë të gjata.
Kemi mbajtur njëri tjetrin mezi e kemi nxjerrë djalin. Edhe shoferi atje brenda ishte. Ikëm ne se erdhën ata. Më shpejt erdhi drejtori se ata. E treta herë që ka ndodhur në këtë vend. Ka një dy muaj që është prishur barriera. Ata nuk marrin masa. Se duhet të merrnin masa. E prishur ka dy muaj që është prishur”, thotë ai.
Burime bëjnë me dije për ABC se çifti Keqa me djalin e tyre Elisjado Keqa dhe dy fëmijë të tjerë të afërm të tyre ishin nisur drejt Korçës.
Aksidenti tragjik ndodhi rreth orës 09:00 të paradites së sotme ku automjeti ku po udhëtonin viktimat u përplas me një tjetër mjet dhe më pas përfundoi në lumin Shkumbin. Nxjerrja e trupave u bë akoma më e vështirë për shkak të motit të keq. Hetimet në lidhje me rrethanat e plota të kësaj ngjarje po ndiqen nga afër nga drejtuesit e prokurorisë dhe policisë së Elbasanit.