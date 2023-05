Aksidenti në Sauk/ Spitali i Traumës tregon si paraqitet gjendja shëndetësore e të plagosurve

Një aksident u regjistrua paraditen e kësaj të mërkurë në zonën e Saukut në Tiranë, ku një autobus i linjës së Petrelës u përplas nga një automjet tip “Audi”.

Gazetarja Xhensila Kodra raportoi se sipas verifikimeve paraprake nga ekspertë të Policisë Rrugore, ka rezultuar se shkak i aksidentit ka qenë një parakalim i gabuar nga drejtuesi i automjetit.

Spitali Universitar i Traumës informon se nga aksidenti i ndodhur ditën e sotme në Sauk, kanë marrë trajtim mjekësor 10 pacient të cilët janë jashtë rrezikut për jetën. Tashmë në spital ndodhet vetëm pacienti I.A. jashtë rrezikut për jetën.

Njoftimi i policisë:

Më datë 10.05.2023, në Sauk, janë përplasur autobusi me drejtues shtetasin B. H., me automjetin me drejtues shtetasin I. A.

Si pasojë janë dëmtuar shtetasi I. A., dhe një pasagjere në autobus, të cilët ndodhen në spital, nën kujdesin e mjekëve, ndërsa tre pasagjerë të tjerë, pas kontrollit mjekësor, janë larguar nga spitali.