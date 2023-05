Aksidenti në aksin Qafë Thanë-Prrenjas/ Dy nga të plagosur transportohen me helikopter drejt Tiranës

Dy nga personat që mbetën të plagosur nga aksidenti në Qafë Thanë pasditen e sotme po transportohen drejt Tiranës. Ata raportohen të jenë në gjendje më të rëndë shëndetësore.

Sipas policisë, autobusi është përplasur me mjetin tip Benz, i cili më pas është përfshirë nga flakët. Për pasojë janë dëmtuar drejtuesi i automjetit dhe 5 pasagjerët që udhëtonin me të.

Prrenjas/Informacion paraprak

Rreth orës 16:20, në aksin rrugor Qafë Thanë - Prrenjas, autobusi që drejtohej nga shtetasi I. A., 51 vjeç, me drejtim lëvizjeje Pogradec - Prrenjas, është përplasur me automjetin tip "Benz", që drejtohej nga shtetasi I. M., 28 vjeç, me drejtim lëvizjeje nga Prrenjasi në drejtim të Pogradecit.

Si pasojë e aksidentit automjeti tip "Benz" është përfshirë nga flakët dhe për pasojë janë dëmtuar drejtuesi i automjetit dhe 5 pasagjerët që udhëtonin me të, të cilët janë transportuar menjëherë në spital, për ndihmë mjekësore.

Gjithashtu, janë shkaktuar vetëm dëme materiale në autobusin që drejtohej nga shtetasi I. A.

Në vendngjarje ndodhen shërbimet e Policisë Rrugore të DVP Elbasan dhe grupi hetimor, i cili vijon punën për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.