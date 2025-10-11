Aksident në aksin Fier-Berat, 30-vjeçari çohet me urgjencë në spital
Lajmifundit / 11 Tetor 2025, 15:04
Një aksident ka ndodhur në aksin Lushnjë-Berat, ku si pasojë ka përfunduar në spital një 30-vjeçar.
Sipas burimeve, 30-vjeçari A.G drejtuesi i makinës tip Toyota, është transportuar me urgjencë në Spitalin e Lushnjës.
Në vendngjarje kanë mbërritur policia rrugore dhe zjarrfikësit.
Policia e vlerësoi rrethanat e aksidentit dhe dyshon se njëri prej drejtuesve të mjeti ka qenë me shpejtësi të lartë.