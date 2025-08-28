LEXO PA REKLAMA!

Aksidenti i trefishtë në Tunelin e Llogarasë/ Dalin pamjet nga vendi i ngjarjes, mjetet me dëme të shumta

Lajmifundit / 28 Gusht 2025, 22:04
Aktualitet

Aksidenti i trefishtë në Tunelin e Llogarasë/ Dalin pamjet nga

Një aksident i trefishtë është regjistruar pasditen e sotme në “Tunelin e Llogarasë”. Fatmirësisht nga përplasja nuk ka persona të lënduar vetëm dëme materiale.

Aksidenti i trefishtë në Tunelin e Llogarasë/ Dalin pamjet nga

Nga pamjet e publikuara nga aksidenti duken mjetet të cilët kanë marrë dëmtime.

Aksidenti i trefishtë në Tunelin e Llogarasë/ Dalin pamjet nga

Në aksident janë përfshirë një mjet tip "Audi", një "Volvo" dhe një "Mitsubishi".

Mjeti tip "Volvo" ka marrë më shumë dëmtime teksa edhe në foto duket se ka të shkatërruar pjesën e përparme. "Audi" dhe mjeti i tjetër kanë shpëtuar me më pak dëmtime. 

