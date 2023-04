Aksidenti i djeshem në Durrës, viktima u godit nga 2 makina, arrestohen 3 persona

Policia e Durrësit ka arrestuar A. H 24 vjeç, H. H 66 vjeç, dhe Gj. R., 43 vjeç pasi ditën e djeshme shkaktuan një aksident automobilistik ku si pasojë mbeti një person i vdekur.

“Në vijim të informacionit paraprak të dhënë mbrëmjen e djeshme, për një aksident në aksin rrugor “Sukth-Manzë”, si pasojë e të cilit humbi jetën shtetasi M. N. (pasagjer në një motomjet), ju bëjmë me dije se:

Specialistët e Qarkullimit Rrugor të DVP Durrës kapën dhe arrestuan shtetasit A. H., 24 vjeç, banues në Sukth, H. H., 66 vjeç, banues në Sukth i Ri dhe Gj. R., 43 vjeç, banues në Kullë, Durrës.

Rreth orës 20:45, në aksin rugor “Sukth – Manëz”, automjeti me drejtues shtetasin A. H., është përplasur me motomjetin pa targa, me drejtues shtetasin Gj. R. dhe me pasagjer shtetasin M. N.

Nga kjo përplasje, ka rënë nga motomjeti, në rrugë, shtetasi M. N., ndërsa 24-vjeçari është larguar nga vendi i aksidentit. Shtetasi M. N., është goditur edhe nga automjeti me drejtues shtetasin H. H., i cili gjithashtu është larguar nga vendi i aksidentit.

Si pasojë, shtetasi M. N. ka humbur jetën.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, për veprime të mëtejshme, për veprat penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor”, me pasojë vdekjen e një shtetasi, dhe “Largimi nga vendi i aksidentit”., njofton policia.