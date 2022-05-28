Aksident tragjik në Itali/ Humb jetën shqiptari, detaje nga ngjarja (Emri)
Një shqiptar 36-vjeçar ka humbur jetën dje pasdite pas një aksidenti në Appiano, Bolzano.
Tragjedia ndodhi pak minuta pas orës 14:00, në autostradë, kur furgoni i drejtuar nga Besmir Sadiku, rezident në Appiano, u përplas me një kamion TIR, pavarësisht sinjalizimeve për rrezik për shkak të trafikut të mjeteve të rënda në rrugë.
Pjesa e përparme e furgonit u palos e gjitha rreth trupit të Sadikut, duke mos i lënë asnjë shans për të jetuar.
Në vendngjarje mbërritën menjëherë ekipet e urgjencës që e nxorën me shpejtësi trupin e shqiptarit, ndërkohë që mbërriti dhe helikopteri për ta transportuar në spital, por gjithçka ishte e kotë, pasi ai kishte vdekur në vend pas përplasjes.