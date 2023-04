Aksident pranë tunelit në autostradën Tiranë-Elbasan, raportohet për të plagosur

Një aksident automobilistik raportohet se ka ndodhur pranë tunelit në autostradën Tiranë-Elbasan.

Behet me me dije se dy automjete janë përplasur me njëri-tjetrin.

Si pasojë e aksidentit raportohet se ka persona të plagosur.

Momentalisht nuk dihen detaje të tjera rreth ngjarjes, ndërkoë që po punohet për zbardhjen e plotë të rrethanave të saj.