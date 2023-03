Aksident në Vlorë, automjeti përplas motorin, detajet e para

Një aksident ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Vlorë.

Policia njofton se një automjet tip “Renault” është përplasur me një motomjet, ndërkohë që drejtuesi i kësaj të fundit ka përfunduar në spital ku po merr ndihmë mjekësore.

Njoftimi:

Vlorë/Informacion paraprak

Sot, rreth orës 18:20, në autostradën Vlorë-Fier, një automjet tip “Renault” me drejtues shtetasin L. Q., 27 vjeç, është përplasur me një motomjet me drejtues shtetasin E. P., 44 vjeç, i cili si pasoje e aksidentit, është dëmtuar dhe aktualisht ndodhet në spital, nën kujdesin mjekësor.

Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po kryen veprimet e mëtejshme në lidhje me sqarimin e rrethanave të aksidentit.