Aksident në Valias, humb jetën 22-vjeçarja, informacionet e para

Një aksident me pasojë vdekjen e një 22-vjeçareje është regjistruar pak momente më parë te kthesa e Valiasit në Tiranë.



Rreth orës 13:00, janë përplasur automjeti me drejtues shtetasin H. S., me automjetin me drejtues shtetasin Sh. O., (babai) dhe pasagjere shtetasen F. O., 22 vjeçe (vajza).

Si pasojë e aksidentit shtetasja F. O., ka ndërruar jetë në spital, ndërsa drejtuesi i mjetit, shtetasi H. S., është shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme procedurale.

Njoftimi i policisë:





Tiranë/Informacion paraprak

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.