Autobusi i së ‘Unazës’ përplas tri automjete në Tiranë, një i lënduar

Një aksident është raportuar mbrëmjen e sotme në Tiranë. Bëhet me dije se autobusi i linjës së ‘Unazës’ është përplasur me tri automjete të tjerë, në rrugën ‘Bardhyl’ në kryeqytet.

Nga aksidenti ka mbetur i plagosur njëri nga shoferët, i cili ka pësuar dëmtime të lehta.

Policia thotë se “ka qenë shtetasi R. M. që duke drejtuar automjetin e tij që dyshohet se ka kryer parakalim të gabuar dhe është përplasur me një automjet të parkuar dhe me autobusin e linjës së Unazës, me drejtues shtetasin B. K.

Si pasojë e përplasjes ka vetëm dëme materiale. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit”.