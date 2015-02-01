LEXO PA REKLAMA!

Aksident në Tiranë, plagoset rëndë kalimtari tek “Qemal Stafa”

Lajmifundit / 1 Shkurt 2015, 19:34
aksident-natenNjë person u aksidentua mëngjesin e së dielës në Tiranë në afërsi të shkollës “Qemal Stafa” ku si pasojë e përplasjes një person ende i paidentifikuar u plagos rëndë.

Policia, e cila mbërriti në vendngjarje dërgoi të plagosurin në spitalin e traumës ndërkohë që shoqëroi

drejtuesin e mjetit tip Renault.

Shkak i aksidentit mësohet se u bë lëvizja tej normave të shpejtësisë së makinës, por edhe ndërprerja e rrugës nga i aksidentuari.

