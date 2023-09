Në fshatin Kurjan, Roskovec, automjeti tip “Volkswagen” me drejtuese shtetasen M. L., është përplasur me motomjetin me drejtues shtetasin M. Sh.





Si pasojë e përplasjes është dëmtuar drejtuesi i motomjetit dhe pasagjeri në motomjet, shtetasi M. K., të cilët ndodhen në spital, në kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkakut të aksidentit.