Aksident në Librazhd - Përrenjas, automjetet përplasen me njëra-tjetrën, plagosen shoferët

Lajmifundit / 17 Tetor 2025, 13:46
Aktualitet

Një aksident i rëndë ka ndodhur mesditën e sotme në fshatin Dragostunjë të Librazhdit, në aksin rrugor kombëtar Librazhd–Prrenjas.


Ngjarja është regjistruar rreth orës 12:50, një makinë dhe një furgon mallrash, janë përplasur me njëri-tjetrin.


Si pasojë e përplasjes, të dy automjetet kanë pësuar dëmtime të konsiderueshme materiale.
Fatmirësisht, nuk raportohet për persona të lënduar rëndë.

Burime nga vendi i ngjarjes bëjnë me dije se aksidenti ka shkaktuar një trafik të rënduar në zonë për rreth 30 minuta, deri në normalizimin e lëvizjes nga autoritetet përkatëse.

Grupi hetimor dhe policia rrugore ndodhen në vendngjarje dhe po punojnë për të zbardhur shkaqet e aksidentit.

