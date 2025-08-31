Aksident në Lezhë-Milot, plagosen tre persona
Tre persona mbeten te plagosur mbremjen e sotme pas nje aksidenti rrugor ne aksin Lezhe-Milot.
Policia tha se personave te aksidentuar iu dha ndihma e nevojshme mjekesore, nderkohe qe po zhvillohen hetime mbi rethanat e aksidentit.
Lezhë/Informacion paraprak
Rreth orës 19:40, në aksin rrugor “Lezhë–Milot”, automjeti me drejtues shtetasin R. D. është përplasur me automjetin që drejtohej nga shtetasi F. P.
Si pasojë e aksidentit kanë mbetur të dëmtuar pasagjeri në automjetin e shtetasit R. D., shtetasi M. V., si dhe të dy drejtuesit e automjeteve.
Të tre të dëmtuarit janë transportuar në Spitalin e Traumës, Tiranë, për ndihmë më të specializuar mjekësore.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.